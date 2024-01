Il set LEGO di DUNE crolla di prezzo grazie a questo COUPON

Sei un fan di Dune, nella sua ultima trasposizione cinematografica? Allora questo set LEGO è perfetto per te. Parliamo del set “Dune Atreides Ornitottero Reale“, originariamente proposto a 164,99€ e ora, grazie al coupon “CASA24” lo pagherai solo 143,91€! Scopriamo ora tutti i dettagli del set.

Tute le caratteristiche del set LEGO di Dune

Dune, il film scientifico del 2021 che ha incantato il pubblico globale, ha ora la sua trasposizione in un set da costruzione LEGO, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi direttamente nelle avventure del film.

Il set Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons (10327) si presenta come un capolavoro da assemblare, composto da 1.369 pezzi e dalle dimensioni di 23 cm in altezza, 57 cm in lunghezza e 79 cm in larghezza. Questo modello rappresenta con precisione l’aereo leggendario della Casata Atreides, caratterizzato da ali funzionanti, carrello di atterraggio retrattile e cabina di pilotaggio apribile.

Il set non solo offre la possibilità di costruire la replica meticolosamente dettagliata dell’ornitottero reale, ma comprende anche 8 minifigure iconiche del film, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen nella sua caratteristica lunga veste. Le minifigure, ricche di dettagli, consentono di ricreare in modo affascinante le epiche scene del film.

I fan di Dune apprezzeranno i dettagli accurati e la qualità dei materiali utilizzati. Le ali dell’ornitottero sono dotate di un meccanismo a molla che consente di aprirle e chiuderle facilmente. Il carrello di atterraggio è retrattile e la cabina di pilotaggio può essere aperta per accedere agli interni.

Immergiti nel mondo fantascientifico dio Dune con questo set LEGO. Pagalo solo 143,91€ grazie al coupon “CASA24”. Il coupon è disponibile solo fino al prossimo 4 febbraio, quindi fai presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.