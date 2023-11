Il set LEGO Ducati Panigale V4 R in SCONTO ti farà scendere in pista!

Se sei un appassionato di motociclette e di LEGO, non perdere l’opportunità di possedere il LEGO Technic Ducati Panigale V4 R, ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 16%, scendendo a soli 57,99€ da 69,99€.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R: i dettagli de set

Questo straordinario modello LEGO replica la famosa motocicletta da corsa italiana Ducati Panigale V4 R in scala 1:8. Con oltre 646 pezzi, questa creazione è un vero capolavoro per gli appassionati di costruzioni e di motociclette.

Il LEGO Technic Ducati Panigale V4 R offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. Ogni dettaglio di questa magnifica motocicletta è accuratamente rappresentato, catturando l’autentico fascino italiano della Ducati. Il colore rosso aggiunge un tocco di eleganza e rende questo modello unico nella tua collezione.

Questo modello da collezione presenta molte caratteristiche notevoli:

Sospensioni anteriori e posteriori funzionanti che consentono al modello di muoversi in modo realistico.

che consentono al modello di muoversi in modo realistico. Un cambio a sei marce , che offre una varietà di opzioni di guida per personalizzare la tua esperienza.

, che offre una varietà di opzioni di guida per personalizzare la tua esperienza. Freni a disco anteriori e posteriori per un controllo preciso durante la guida.

per un controllo preciso durante la guida. Un motore V4 a quattro cilindri che si attiva grazie alla scatola del cambio a 2 velocità, aggiungendo un tocco di realismo all’esperienza.

Oltre a ciò, il set è composto da 646 pezzi, il che lo rende un’attività stimolante e appagante per costruttori di età superiore ai 10 anni.

Questo modello è perfetto sia per gli adulti che per i giovani appassionati di motociclette e costruzioni. È anche un regalo straordinario per chiunque ami le motociclette e sia affascinato dalla precisione del design italiano e dalla creatività dei mattoncini LEGO.

Non perdere l’opportunità di aggiungere un pezzo unico alla tua collezione o di fare un regalo straordinario a un amico o un familiare. Questa offerta speciale su LEGO Technic Ducati Panigale V4 R è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Acquistalo a soli 57,99€ invece di 69,99€ e dai vita a un’icona del mondo delle corse direttamente nella tua casa.