Il signore delle formiche in streaming: quando esce?

Basato su fatti realmente accaduti, Il signore delle formiche è l’ultimo film diretto da Gianni Amelio (Hammamet, La tenerezza, Le chiavi di casa) che racconta uno dei più importanti e gravosi scandali giudiziari che hanno segnato la storia del nostro paese. Interpretato tra gli altri da Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, ricostruisce il caso Braibanti, uno specchio attraverso cui conoscere l’Italia degli anni ’50 e ’60. Dopo l’esordio al cinema nei mesi scorsi, è ora in arrivo anche su piattaforma.

Il signore delle formiche su piattaforma: quando arriva?

In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola propone quanto accaduto all’intellettuale Aldo Braibanti, scrittore, filosofo, artista ed ex partigiano, condannato dalla giustizia a nove anni di carcere con l’accusa di plagio nei confronti di uno studente. Nel cast di attori trovano posto anche Leonardo Maltese, Davide Vecchi, Sara Serraiocco, Anna Caterina Antonacci, Giovanni Visentin, Valerio Binasco, Alberto Cracco, Rita Bosello, Roberto Infurna, Giuseppe Alessio e Michele Alessio. Proponiamo di seguito la visione del trailer distribuito all’arrivo nelle sale.

La data di uscita de Il signore delle formiche su piattaforme Sky è fissata per lunedì 13 febbraio. Da allora sarà possibile vederlo sui canali 301, 308 e 310 oppure in streaming con modalità on demand. Da segnalare che, in seguito alla distribuzione, la critica ha fatto notare alcune inesattezze storiche, in particolare relative alle posizioni assunte dalla stampa dell’epoca nei confronti della vicenda.

