 Il tablet che stavi cercando è HONOR Pad X8a, costa meno di 100€ ed è TOP
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il tablet che stavi cercando è HONOR Pad X8a, costa meno di 100€ ed è TOP

HONOR Pad X8a è il fantastico tablet da utilizzare tutti i giorni con memoria espandibile e display da 11 pollici fantastico.
Il tablet che stavi cercando è HONOR Pad X8a, costa meno di 100€ ed è TOP
Tecnologia
HONOR Pad X8a è il fantastico tablet da utilizzare tutti i giorni con memoria espandibile e display da 11 pollici fantastico.

Spendi poco ma porti a casa il tablet di cui eri in cerca. HONOR Pad X8a è un modello degno di nota e ideale da affiancare al tuo smartphone se vuoi goderti app e contenuti multimediali senza rinunciare a una visione più che comoda. Il prezzo è eccellente con l’offerta in corso su Amazon, risparmia subito e mettilo in carrello ad appena 99,99 euro per farlo tuo. Lo porti sempre con te e non ne fai mai a meno grazie alle sue caratteristiche.

Compralo su Amazon

Disponibile in colorazione Grigio, HONOR Pad X8a è un tablet di tutto rispetto. È stato pensato per l’utilizzo quotidiano grazie alle sue funzionalità, le quali amplificano la potenza del tuo smartphone. Così facendo, puoi goderti app e non solo senza strizzare gli occhi sullo schermo piccolo del telefono. Leggero e sottile, essendo realizzato con materiali di ottima qualità e ad alta resistenza, può venire a spasso con te senza alcun problema. Infilalo nello zaino così come in borsa e non sprecare tempo: il caricatore non serve. Grazie alla sua batteria da 8300mAh hai ore e ore di autonomi a disposizione.

HONOR Pad X8a Tablet 4GB 64GB, Espandibile fino a 1TB, Display da 11 Pollici 90Hz, 8300mAh Batteria, Snapdragon 680, Android 14, Wifi Tab, Grigio

HONOR Pad X8a Tablet 4GB 64GB, Espandibile fino a 1TB, Display da 11 Pollici 90Hz, 8300mAh Batteria, Snapdragon 680, Android 14, Wifi Tab, Grigio

99,99 109,90€ -9%
Vedi l'offerta

Ma veniamo a noi, il tablet è dotato di un eccellente display da 11 pollici in risoluzione avanzata. Così i colori sono luminosi, ricchi in termini di sfumature e i dettagli saltano subito alla vista. Streaming? Ti senti come al cinema con questo prodotto tra le mani. Ogni tuo gesto viene accompagnato dalla forza del processore Snapdragon abbinato a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Se questi ultimi ti sembrano pochi, nessun problema: c’è lo slot per la microSD fino a ben 1TB. E poi non mancano il sistema Android 14 facilissimo da utilizzare, i servizi Google, le fotocamere frontali e posteriori ed eccellenti speaker integrati.

Per soli 99,99 euro su Amazon metti subito in carrello il tuo HONOR Pad X8a e non perdere tempo.

HONOR Pad X8a Tablet 4GB 64GB, Espandibile fino a 1TB, Display da 11 Pollici 90Hz, 8300mAh Batteria, Snapdragon 680, Android 14, Wifi Tab, Grigio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Smart TV TCL 50

Smart TV TCL 50" QLED con Dolby Vision in MAXI RIBASSO
Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro

Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro
Honor Magic V5 sarà il primo smartphone con LLM

Honor Magic V5 sarà il primo smartphone con LLM
MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
Smart TV TCL 50

Smart TV TCL 50" QLED con Dolby Vision in MAXI RIBASSO
Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro

Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro
Honor Magic V5 sarà il primo smartphone con LLM

Honor Magic V5 sarà il primo smartphone con LLM
MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
Paola Carioti
Pubblicato il
25 ago 2025
Link copiato negli appunti