Il tablet che stavi cercando è HONOR Pad X8a, costa meno di 100€ ed è TOP

Spendi poco ma porti a casa il tablet di cui eri in cerca. HONOR Pad X8a è un modello degno di nota e ideale da affiancare al tuo smartphone se vuoi goderti app e contenuti multimediali senza rinunciare a una visione più che comoda. Il prezzo è eccellente con l’offerta in corso su Amazon, risparmia subito e mettilo in carrello ad appena 99,99 euro per farlo tuo. Lo porti sempre con te e non ne fai mai a meno grazie alle sue caratteristiche.

Disponibile in colorazione Grigio, HONOR Pad X8a è un tablet di tutto rispetto. È stato pensato per l’utilizzo quotidiano grazie alle sue funzionalità, le quali amplificano la potenza del tuo smartphone. Così facendo, puoi goderti app e non solo senza strizzare gli occhi sullo schermo piccolo del telefono. Leggero e sottile, essendo realizzato con materiali di ottima qualità e ad alta resistenza, può venire a spasso con te senza alcun problema. Infilalo nello zaino così come in borsa e non sprecare tempo: il caricatore non serve. Grazie alla sua batteria da 8300mAh hai ore e ore di autonomi a disposizione.

Ma veniamo a noi, il tablet è dotato di un eccellente display da 11 pollici in risoluzione avanzata. Così i colori sono luminosi, ricchi in termini di sfumature e i dettagli saltano subito alla vista. Streaming? Ti senti come al cinema con questo prodotto tra le mani. Ogni tuo gesto viene accompagnato dalla forza del processore Snapdragon abbinato a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Se questi ultimi ti sembrano pochi, nessun problema: c’è lo slot per la microSD fino a ben 1TB. E poi non mancano il sistema Android 14 facilissimo da utilizzare, i servizi Google, le fotocamere frontali e posteriori ed eccellenti speaker integrati.

Per soli 99,99 euro su Amazon metti subito in carrello il tuo HONOR Pad X8a e non perdere tempo.