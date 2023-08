Il tracker bluetooth che ti fa ritrovare gli oggetti è in offerta su Amazon

Se stai cercando un modo pratico ed efficace per tenere traccia dei tuoi oggetti essenziali, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

Il tracker bluetooth Tile Mate è in vendita a soli 19,49 euro invece di 29,99, risparmiando il 35% sul prezzo di listino. Non perdere l’opportunità di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo per tenere sempre sotto controllo gli oggetti di uso quotidiano.

Tracker bluetooth Tile Mate: perdere qualcosa è impossibile

La configurazione del tuo Tile Mate è facile e veloce grazie all’app gratuita Tile. In pochi minuti, potrai attivare il tracker e associarlo a qualsiasi oggetto di tuo interesse, come chiavi, borse e zaini. Sarai pronto a ritrovare i tuoi oggetti essenziali in un batter d’occhio.

Con la funzione “Trova” dell’app Tile, potrai attivare un suono forte sul tuo tracker per individuare gli oggetti vicini o lontani. Non dovrai più preoccuparti di smarrire le tue cose, perché il Tile Mate ti aiuterà a rintracciarle ovunque esse siano.

Inoltre, Tile Mate ti offre anche la comodità di trovare il tuo telefono in caso di smarrimento. Basterà premere due volte il pulsante sul tracker e il tuo telefono in modalità silenziosa emetterà un suono, aiutandoti a ritrovarlo facilmente.

Se desideri rendere ancora più facile il recupero dei tuoi oggetti preferiti, puoi utilizzare le etichette Lost and Found di Tile Mate. Applica queste etichette su tablet, contenitori per il pranzo, bottiglie d’acqua e altro ancora, e saranno facilmente restituibili grazie al codice QR scansionabile.

Tile Mate è compatibile con dispositivi Android, iOS e assistenti vocali, rendendo l’utilizzo accessibile a tutti. Non importa quale dispositivo tu possieda, sarai in grado di monitorare i tuoi oggetti con facilità.

Non perdere l’opportunità di acquistare il tracker bluetooth Tile Mate a soli 19,49 euro su Amazon. Approfitta di questa straordinaria offerta e non smarrire mai più i tuoi oggetti essenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.