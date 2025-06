Il trucco di Google per trovare le foto in un secondo (con l'AI)

Google ha appena risolto il problema che fa perdere tempo ogni volta che si cerca una foto nella Galleria. A settembre 2024 Big G aveva annunciato “Ask Photos“, la funzione di ricerca conversazionale per Google Foto alimentata da Gemini. All’inizio di giugno però, dopo le lamentele degli utenti, ha fatto marcia indietro.

È stato un flop totale. L’AI era lenta, imprecisa e spesso completamente inutile. Google quindi, ha fatto l’unica cosa sensata che si poteva fare: ha messo tutto in pausa. Ma ora è tornato alla carica con la soluzione definitiva. La ricerca classica (quella veloce che funzionava già) ora lavora fianco a fianco con l’intelligenza artificiale.

Google migliora la ricerca delle foto: ora si trova tutto subito con l’AI

Come funziona la nuova ricerca di Google Foto? Per esempio, quando si cerca “Roma Colosseo“, succedono due cose contemporaneamente: La ricerca classica mostra subito i risultati (come prima), e l’AI lavora in background per offrire risultati più precisi.

In pratica si vede immediatamente qualcosa, mentre l’intelligenza artificiale perfeziona la ricerca. Dopo qualche secondo, l’AI aggiunge i suoi risultati sotto quelli classici. E qui arriva il bello: può riconoscere i dettagli architettonici del Colosseo e persino quando è stata scattato la prima foto.

Disponibilità

Google ha messo alcuni paletti:

Bisogna avere almeno 18 anni (perché?);

Account in inglese (per ora);

(per ora); Face Groups attivato per riconoscere persone e animali.

La funzione è in fase di roll out negli Stati Uniti, ma presto dovrebbe essere disponibile anche nel nostro Paese (si spera!).