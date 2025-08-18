Il tuo gestore è troppo caro? Passa a Kena: a 5,99€ hai tutto (anche 200 Giga)

La nuova promozione Kena Mobile è per te che cerchi convenienza, senza rinunciare alla sicurezza di una rete diffusa praticamente ovunque. Con soli 5,99 euro al mese, otterrai fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, più due mesi completamente gratuiti. Scopriamo tutti i dettagli di questa imperdibile offerta, valida fino al 31 agosto!

Cosa offre Kena Mobile?

Attivando una nuova SIM Kena Mobile oppure trasferendo il tuo numero, ti renderai conto che non c’è alcun costo extra: attivazione, SIM e consegna sono gratuite, non ci sono penali e avrai sempre la massima libertà nella gestione della tua linea. Con l’app Kena Mobile puoi tenere sotto controllo credito e consumi, ma anche effettuare ricariche e cambiare offerta.

Perché Kena Mobile è affidabile? Perché utilizza l’ampissima rete TIM, assicurando copertura al 99% della popolazione italiana, raggiungendo in 5G velocità fino a 250 Mbps. Nel concreto, la promozione offre 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a 5,99 euro al mese. Attivando la funzione di ricarica automatica, riceverai gratuitamente altri 100 Giga, arrivando così a ben 200 Giga.

Tra i servizi inclusi, segnaliamo Restart il cui funzionamento è davvero molto semplice. Restart, infatti, ti consente di anticipare il rinnovo della tua offerta mensile, mantenendo il costo standard. Perfetto se sei a corto di Giga oppure di SMS, ma non vuoi o non puoi attendere oltre.

La promozione Kena Mobile è riservata ai soli utenti provenienti dagli operatori virtuali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, oltre ai nuovi numeri. L’attivazione è rapida e sicura ed è possibile anche tramite SPID e video selfie. Mancano pochi giorni alla scadenza: hai tempo fino al 31 agosto per scegliere Kena Mobile. A soli 5,99 euro al mese otterrai fino a 200 Giga, minuti illimitati, 200 SMS, due mesi gratuiti e nessun costo extra: attiva ora la tua nuova SIM Kena, è gratis.