Il tuo gestore è troppo caro? Passa a Kena: a 5,99€ hai tutto (anche 200 Giga)

Minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200 Giga: è quanto offre Kena Mobile a soli 5,99 euro al mese. Hai tempo fino al 31 agosto per attivarla!
La nuova promozione Kena Mobile è per te che cerchi convenienza, senza rinunciare alla sicurezza di una rete diffusa praticamente ovunque. Con soli 5,99 euro al mese, otterrai fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, più due mesi completamente gratuiti. Scopriamo tutti i dettagli di questa imperdibile offerta, valida fino al 31 agosto!

Kena Mobile: attiva a 5,99 euro al mese

Cosa offre Kena Mobile?

Attivando una nuova SIM Kena Mobile oppure trasferendo il tuo numero, ti renderai conto che non c’è alcun costo extra: attivazione, SIM e consegna sono gratuite, non ci sono penali e avrai sempre la massima libertà nella gestione della tua linea. Con l’app Kena Mobile puoi tenere sotto controllo credito e consumi, ma anche effettuare ricariche e cambiare offerta.

Perché Kena Mobile è affidabile? Perché utilizza l’ampissima rete TIM, assicurando copertura al 99% della popolazione italiana, raggiungendo in 5G velocità fino a 250 Mbps. Nel concreto, la promozione offre 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a 5,99 euro al mese. Attivando la funzione di ricarica automatica, riceverai gratuitamente altri 100 Giga, arrivando così a ben 200 Giga.

Tra i servizi inclusi, segnaliamo Restart il cui funzionamento è davvero molto semplice. Restart, infatti, ti consente di anticipare il rinnovo della tua offerta mensile, mantenendo il costo standard. Perfetto se sei a corto di Giga oppure di SMS, ma non vuoi o non puoi attendere oltre.

Scegli Kena Mobile: ti aspettano 200 Giga

La promozione Kena Mobile è riservata ai soli utenti provenienti dagli operatori virtuali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, oltre ai nuovi numeri. L’attivazione è rapida e sicura ed è possibile anche tramite SPID e video selfie. Mancano pochi giorni alla scadenza: hai tempo fino al 31 agosto per scegliere Kena Mobile. A soli 5,99 euro al mese otterrai fino a 200 Giga, minuti illimitati, 200 SMS, due mesi gratuiti e nessun costo extra: attiva ora la tua nuova SIM Kena, è gratis.

Pubblicato il 18 ago 2025

Eleonora Busi
18 ago 2025
