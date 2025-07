Il tuo primo sito web lo fa l’intelligenza artificiale di Hostinger a soli 2,99€

Hai un’idea in testa ma nessuna voglia di perdere ore tra codici, design e SEO? Oggi puoi dimenticarti di tutto questo, perché a costruire il tuo sito web ci pensa direttamente l’intelligenza artificiale. Con il piano Website Builder Premium di Hostinger, bastano pochi clic per ottenere una presenza online professionale, moderna e ottimizzata.

A soli 2,99€ al mese, avrai a disposizione un pacchetto completo dove la tecnologia lavora al posto tuo.

La forza dell’AI: crea contenuti, struttura e design in pochi minuti

Non serve essere esperti: l’AI di Hostinger è il vero cuore di questo servizio. Ti basta rispondere ad alcune semplici domande sul tuo progetto, e in pochi istanti il sistema genera per te un sito completo, con testi già pronti (e SEO friendly), immagini su misura e una struttura professionale. È come avere un’intera agenzia digitale al tuo fianco… ma automatizzata e disponibile H24. Con un risparmio del 75% rispetto al prezzo di listino, il Website Builder Premium include:

Creazione di fino a 25 siti web

Dominio gratuito per il primo anno (valore 9,99€)

Oltre 150 template grafici personalizzabili con un semplice drag & drop

Editor da mobile , per lavorare ovunque ti trovi

50 caselle email gratuite per il primo anno

Supporto 24/7 con veri esseri umani, se serve

In più, puoi contare su strumenti marketing integrati per far decollare il tuo sito su Google, senza impazzire con le configurazioni. Con 2,99€ al mese, hai tutto quello che ti serve per costruire una vetrina digitale efficace, anche se parti da zero. E grazie all’AI, ogni passaggio è intuitivo, veloce e su misura per te. Il bello? Puoi farlo tutto da solo, senza sforzi e senza errori. Perché con Hostinger, il digitale diventa davvero alla portata di tutti.