 Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso

Con il web hosting di IONOS lanciare un sito web non è mai stato così facile e conveniente.
Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso
Telecomunicazioni Domini e hosting
Con il web hosting di IONOS lanciare un sito web non è mai stato così facile e conveniente.

Per i giorni che ci avvicinano al Black Friday, gioca d’anticipo e approfitta subito dell’offerta lanciata da IONOS. Puoi avere infatti un piano web hosting gratuito per un anno (IVA esclusa) in modo da poter avviare il tuo progetto web senza costi iniziali, con un pacchetto completo, performance elevate e tutto quello che serve per iniziare in sicurezza.

Clicca qui per attivare l’offerta IONOS

Piani offerta IONOS

Il prospetto qui sopra ti mostra cosa puoi avere: 200GB di spazio su NVMe SSD per una memoria veloce e affidabile per ospitare il tuo sito web e con l’accesso esteso alle risorse del server così da avere stabilità e performance elevate.

Avrai anche 2 caselle e-mail incluse con cui gestire il tuo sito e curare la comunicazione con clienti e visitatori in modo professionale e, soprattutto, il pacchetto include un dominio gratuito per un anno, uno scanner antimalware per mantenere il sito sicuro e una CDN integrata che migliora le prestazioni e riduce i tempi di caricamento.

Insieme a tutto questo potrai contare su un supporto eccezionale con un’assistenza clienti pluripremiata e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana, pronta a risponderti anche nel cuore della notte. Come se non bastasse, potrai contare su un consulente personale, dal lunedì al venerdì, pronto a darti i migliori suggerimenti per il tuo progetto.

Clicca qui per attivare l’offerta IONOS

Con IONOS Web Hosting per 1 anno hai tutto il tempo di lanciare e dare forma al tuo progetto web: attiva l’offerta adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hostinger: fino al 75% di sconto per costruire il tuo spazio online

Hostinger: fino al 75% di sconto per costruire il tuo spazio online
Lancia ora il tuo progetto online: fino al 75% di sconto su hosting + AI Website Builder

Lancia ora il tuo progetto online: fino al 75% di sconto su hosting + AI Website Builder
Dominio .EU a solo 1,99€: la promo Serverplan per chi punta all'Europa

Dominio .EU a solo 1,99€: la promo Serverplan per chi punta all'Europa
Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
Hostinger: fino al 75% di sconto per costruire il tuo spazio online

Hostinger: fino al 75% di sconto per costruire il tuo spazio online
Lancia ora il tuo progetto online: fino al 75% di sconto su hosting + AI Website Builder

Lancia ora il tuo progetto online: fino al 75% di sconto su hosting + AI Website Builder
Dominio .EU a solo 1,99€: la promo Serverplan per chi punta all'Europa

Dominio .EU a solo 1,99€: la promo Serverplan per chi punta all'Europa
Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
17 nov 2025
Link copiato negli appunti