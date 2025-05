Il tuo smartphone Android è in pericolo e non lo sai: ecco come difenderlo subito

Anche ora, mentre stai leggendo questo testo, le app installate sul tuo telefono potrebbero essere in azione senza che tu te ne accorga. Un lavoro nascosto che può provocare non solo rallentamenti nell’utilizzo del tuo dispositivo Android, ma anche perdite di dati, compromissioni e seri rischi per la tua privacy. L’unica possibilità che hai per metterti al sicuro è attivare ora Norton Mobile Security approfittando dell’offerta per avere il 56% di sconto.

Come Norton Mobile Security migliora la tua sicurezza

Nonostante sia un sistema operativo sicuro e che Google regolarmente effettui verifiche sulle app presenti sul Play Store, regolarmente arrivano notizie dell’identificazione di milioni di applicazioni e giochi malevoli che infettano e violano i nostri dispositivi Android. Spesso queste app sfruttano versioni non aggiornate del sistema operativo (le più diffuse) e il problema più grave è che nella maggior parte dei casi non ci accorgiamo del lavoro oscuro di queste app. Quindi crediamo che tutto vada bene quando in realtà non è così.

Per questo una soluzione come Norton Mobile Security per Android è diventata indispensabile. Norton Mobile Security, infatti, ti offre una protezione in tempo reale contro malware, spyware e ransomware, scansiona le app prima che vengano installate, blocca la navigazione sui siti web malevoli e rileva le attività di phishing per prevenire il furto di credenziali. Inoltre integra funzionalità antifurto per la localizzazione del tuo smartphone in caso di smarrimento, verifica regolarmente le autorizzazioni che hai concesso alle app e ti mette a disposizione la VPN per ottenere una connessione anonima e sicura.

Una suite completa di funzionalità e servizi capaci di darti la possibilità di usare il tuo smartphone senza alcuna preoccupazione. Con Norton Mobile Security tu usi il telefono come sempre, ma l’antivirus si occupa di filtrare, bloccare e segnalare tutti i rischi e i pericoli per la tua privacy. Attivalo ora sfruttando lo sconto del 56% per avere 1 anno di Norton Mobile Security.