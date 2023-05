Il tuo spazio cloud sicuro e anonimo? Con Internxt è super scontato

Per conservare al meglio i nostri file più preziosi, hard disk portatili e penne USB non bastano più.

Questi supporti fisici, infatti, sono potenzialmente soggetti a diversi problemi come i guasti tecnici, lo smarrimento e persino il furto, che di fatto consegna i dati nelle mani di un perfetto sconosciuto.

In questo contesto, dunque, una delle migliori scelte possibili è affidarsi a un servizio cloud: anche in questo caso però, non mancano i rischi.

Ameno di non utilizzare il provider giusto, il rischio di leak è tutt’altro che remoto.

Internxt è un’azienda che lavoro in questo settore offrendo, oltre a standard di sicurezza elevatissimi, anche la possibilità di aprire a titolo del tutto anonimo un account.

Internxt: ottieni ora il tuo spazio cloud sicuro e anonimo

Perché Internxt offre un servizio diverso dalla maggior parte dei provider che si occupano di cloud storage?

Tanto per cominciare, ad esempio, gli standard legati di privacy proposti sono difficilmente individuabili altrove. La scelta, in tal senso, è piuttosto chiara: si tratta di crittografia AES-256 end-to-end.Ciò si traduce con l’impossibilità, persino da parte di Internxt, di accedere ai dati conservati in cloud.

Il tutto avviene nel totale rispetto del GDPR, con certificazione specifica accertata da Securitum (agenzia di sicurezza specializzata nell’ambito dei penetration test). La natura open source della tecnologia adottata, rende questa trasparente per chiunque voglia approfondire questa tematica.

A livello pratico, dunque, Internxt offre vantaggi tanto per l’utente comune, quando in un più ampio contesto familiare se non di un’azienda di piccole-medie dimensioni.

Tenendo conto anche dell’attuale promozione, è il momento ideale per ritagliarsi un proprio piccolo spazio cloud privato e sicuro online.

Il piano annuale da 2 TB proposto da Internxt, infatti, è attualmente disponibile con l’80% di sconto.

Ciò significa che è possibile ottenere questo spazio sicuro spendendo appena 21,58 euro all’anno.

Tenendo presente che il provider offre anche la classica formula soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, si tratta di un’opportunità davvero imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.