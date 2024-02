Il tuo Super Conto ONLINE GRATS con Revolut

Grazie a Revolut è facile aprire il Super Conto ONLINE completamente gratis. Il piano Standard ti offre numerosi vantaggi se devi solo gestire alcune operazioni finanziarie con carta gratuita e la possibilità di generare carte virtuali usa e getta. Queste carte sono utili ad esempio quando non vogliamo dare i nostri dati personali oppure non vogliamo far conoscere i dati della nostra carta di credito.

Il piano che però vi consigliamo è il Premium che non è gratuito. Infatti, abbiamo deciso per voi lettori di premiare la vostra fiducia riposta nel nostro sito. Sappiamo che siete in tanti che ci leggete quindi abbiamo pensato di regalarvi ben 3 mesi di piano Premium.

Il costo richiesto per questo piano è di soli 9,99 euro al mese senza alcun costo di apertura o di gestione del conto.

Super Conto ONLINE: i dettagli

Con Premium ottieni una carta esclusiva e personalizzabile al massimo. Puoi infatti scegliere il colore tra Lavanda, Oro Rosa o Grigio Siderale. Inoltre, col piano a 9,99 euro mensili hai un’assistenza di prim’ordine disponibile in forma prioritaria direttamente da app 24 ore su 24.

Il piano prevede anche un risparmio pari al venti per cento sulle commissioni per i bonifici esteri. Anche i prelievi di contante sono senza commissioni. Puoi infatti prelevare fino a 400€ al mese in qualsiasi ATM.

Inoltre, Revolut Premium ti copre anche in caso di acquisti fraudolenti ONLINE oppure mai arrivati a casa. A questa polizza si applicano dei termini e delle condizioni.

Questa fintech ha uno cchio di riguardo verso i più giovani. Infatti, con il piano in questione puoi aprire anche fino a due conti per Under 18. In questo modo anche i tuoi figli possono gestire al meglio le loro paghette settimanali in autonomia.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione