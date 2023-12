Il videogioco di Bud Spencer & Terence Hill è SCONTATO su Amazon

Hai solo voglia di accendere la tua PlayStation 5 e non pensare più a nulla? Slaps and Beans 2 è il titolo che stai cercando. Basato sui classici picchiaduro a scorrimento orizzontale, questo videogame ha come protagonisti gli iconici Bud Spencer & Terence Hill. E ora, grazie allo sconto di Amazon, lo potrai far tuo per soli 26,99€ al posto dei classici 34,99€.

Slaps and Beans 2: botte da orbi su PS5

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 rappresenta il tanto atteso seguito del rinomato gioco d’azione e avventura a piattaforme in pixel art, in cui i leggendari attori italiani sono i protagonisti di una nuova e avvincente storia.

In questa nuova avventura, Bud e Terence si trovano ad affrontare una missione epica per salvare il mondo da un malvagio dittatore, il quale ha imprigionato la loro amica, la bellissima Maria. I due eroi dovranno attraversare un universo colorato e ricco di insidie, sfidando una varietà di nemici, dai loschi gangster a pericolosi alieni.

Il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato rispetto al precedente capitolo, offrendo ai giocatori un’esperienza più fluida e coinvolgente. Ogni eroe ora dispone di abilità e potenziamenti unici, permettendo ai giocatori di sconfiggere i nemici in maniera creativa e spettacolare.

Tra le novità, spicca la modalità cooperativa per due giocatori, che consente di vivere l’avventura insieme a un amico. Inoltre, è stata introdotta una modalità party per un massimo di quattro giocatori, proponendo una serie di divertenti e competitivi minigiochi. Il sistema di combattimento, fluido e gratificante, si sposa perfettamente con le nuove abilità e potenziamenti dei personaggi, offrendo una vasta gamma di scelte ai giocatori.

Immergiti nel fantastico Slaps and Beans 2 per solo 26,99€ grazie a questo sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.