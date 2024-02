Il volante ufficiale Ferrari CROLLA in SCONTO a 48€ in meno!

Sei un fan dei giochi di corsa e vuoi migliorare la tua postazione con un volante professionale? Thrustmaster Ferrari F1 Wheel è uno di questi, ma realizzato sotto licenza ufficiale Ferrari. In questo momento lo potrai avere a soli 151,99€ rispetto agli originari 199,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche del volante Ferrari

Questo volante offre un livello di realismo senza precedenti, essendo una replica a grandezza naturale del volante utilizzato dalla Ferrari nel 2011, con licenza ufficiale. Il suo frontalino in metallo serigrafato rinforzato garantisce solidità e inerzia ottimali, proprio come un vero volante F1, mentre l’impugnatura rivestita in gomma offre una presa comoda e realistica per un controllo preciso in ogni curva. Le leve del cambio “Push & Pull” in metallo serigrafato consentono cambi marce rapidi e precisi, proprio come farebbe un vero pilota di Formula 1.

Dotato di 25 pulsanti azione, un D-pad e due rotanti, questo volante offre un controllo completo del veicolo e permette di navigare nei menu e regolare le impostazioni di gioco. È compatibile con PC, PS3, PS4 e Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S, consentendoti di goderti i tuoi giochi di corse preferiti su qualsiasi piattaforma.

L’esperienza di guida è resa ancora più coinvolgente grazie al force feedback realistico, che simula le vibrazioni e gli effetti del circuito per una sensazione di guida autentica. Gli indicatori LED sul volante ti permettono di monitorare le marce, il regime del motore e altri parametri di guida, mentre la compatibilità con software di telemetria ti consente di analizzare le tue prestazioni e migliorare le tue abilità di guida.

Sfreccia nella tua cameretta con il volante Thrustmaster Ferrari F1 Wheel a soli 151,99€.

