 Iliad 5G a meno di 10€: la migliore offerta per navigare veloce e spendere poco
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Iliad 5G a meno di 10€: la migliore offerta per navigare veloce e spendere poco

Vuoi il 5G a meno di 10€? iliad TOP 250 PLUS ti dà 250 GB e minuti illimitati. Attiva subito online in pochi minuti!
Iliad 5G a meno di 10€: la migliore offerta per navigare veloce e spendere poco
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Vuoi il 5G a meno di 10€? iliad TOP 250 PLUS ti dà 250 GB e minuti illimitati. Attiva subito online in pochi minuti!

Vuoi il 5G senza spendere un occhio della testa? Iliad ha quello che fa per te. A marzo 2026 l’operatore conferma la sua anima rivoluzionaria con la TOP 250 PLUS a soli 9,99€/mese, l’offerta perfetta per chi cerca velocità reale a un prezzo che non fa male al portafoglio.

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Iliad TOP 250 PLUS: 250 GB e tanto altro a 9,99€

Con questa offerta entri nel mondo del 5G senza compromessi. Hai a disposizione 250 GB in 4G/4G+ e 5G (sui dispositivi e nelle aree coperte), minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, e ben 25 GB extra dedicati al roaming europeo per navigare anche in vacanza o in trasferta. Non mancano hotspot incluso, segreteria gratuita e portabilità del numero – tutto senza costi nascosti, senza vincoli, per sempre a quel prezzo.

E la cosa bella? Attivarla è semplicissimo. Puoi farlo comodamente online in pochi minuti, direttamente dal sito, oppure passare in uno degli Iliad Store sparsi su tutto il territorio. Nessuna burocrazia complicata, nessun call center da aspettare: compili i dati, scegli il metodo di pagamento automatico (IBAN, carta di credito o prepagata) e la tua SIM arriva a casa – o la ritiri in store già pronta all’uso. Il costo di attivazione è di soli 9,99€ una tantum, dopodiché paghi solo il canone mensile, sempre uguale, per sempre. Se preferisci restare sul 4G ma spendere ancora meno, c’è anche la Giga 150 a 7,99€/mese: 150 GB, minuti e SMS illimitati e 12 GB in roaming Europa. Ideale per chi ha consumi più contenuti ma non vuole rinunciare a qualità e convenienza. In entrambi i casi, iliad mantiene la sua promessa storica: il prezzo che scegli oggi rimane invariato nel tempo. Nessuna sorpresa in bolletta, mai. Non aspettare: attiva subito la tua offerta iliad e scopri il 5G al prezzo più basso del mercato!

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mar 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
14 mar 2026
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