Iliad 5G a meno di 10€: la migliore offerta per navigare veloce e spendere poco

Vuoi il 5G senza spendere un occhio della testa? Iliad ha quello che fa per te. A marzo 2026 l’operatore conferma la sua anima rivoluzionaria con la TOP 250 PLUS a soli 9,99€/mese, l’offerta perfetta per chi cerca velocità reale a un prezzo che non fa male al portafoglio.

Iliad TOP 250 PLUS: 250 GB e tanto altro a 9,99€

Con questa offerta entri nel mondo del 5G senza compromessi. Hai a disposizione 250 GB in 4G/4G+ e 5G (sui dispositivi e nelle aree coperte), minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, e ben 25 GB extra dedicati al roaming europeo per navigare anche in vacanza o in trasferta. Non mancano hotspot incluso, segreteria gratuita e portabilità del numero – tutto senza costi nascosti, senza vincoli, per sempre a quel prezzo.

E la cosa bella? Attivarla è semplicissimo. Puoi farlo comodamente online in pochi minuti, direttamente dal sito, oppure passare in uno degli Iliad Store sparsi su tutto il territorio. Nessuna burocrazia complicata, nessun call center da aspettare: compili i dati, scegli il metodo di pagamento automatico (IBAN, carta di credito o prepagata) e la tua SIM arriva a casa – o la ritiri in store già pronta all’uso. Il costo di attivazione è di soli 9,99€ una tantum, dopodiché paghi solo il canone mensile, sempre uguale, per sempre. Se preferisci restare sul 4G ma spendere ancora meno, c’è anche la Giga 150 a 7,99€/mese: 150 GB, minuti e SMS illimitati e 12 GB in roaming Europa. Ideale per chi ha consumi più contenuti ma non vuole rinunciare a qualità e convenienza. In entrambi i casi, iliad mantiene la sua promessa storica: il prezzo che scegli oggi rimane invariato nel tempo. Nessuna sorpresa in bolletta, mai. Non aspettare: attiva subito la tua offerta iliad e scopri il 5G al prezzo più basso del mercato!