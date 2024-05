iliad down: cosa sta succedendo? (tutti gli aggiornamenti)

Oggi, giovedì 30 maggio 2024, per molti iliad è down. A testimoniarlo sono, come sempre, le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector. Le prime avvisaglie già nella notte, poi il picco questa mattina, con centinaia di feedback inviati poco dopo le ore 09:00.

iliad non funziona: gli aggiornamenti sul down

Non sappiamo quale sia la causa dei problemi in corso. La mappa delle interruzioni mostra la distribuzione a livello territoriale dei feedback. Le città che sembra essere maggiormente interessate sono Milano, Roma, Cagliari, Torino, Bologna, Napoli, Sassari, Palermo e Bari.

Da un test eseguito in redazione tutto sembra funzionare regolarmente, ma il volume delle segnalazioni continua ad aumentare. È da accertare anche se il down di iliad sia riscontrato sui servizi mobile oppure in relazione alle connessioni in fibra.

Aggiornamento (30/05/2024, 09.44): le prime conferme dei problemi sono comparse anche sui social. In un post su X c’è chi chiede Ma c’è Iliad down? .

Aggiornamento (30/05/2024, 09.54): il volume delle segnalazioni su Downdetector è in diminuzione.

… articolo in aggiornamento