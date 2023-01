Iliad festeggia i 10 milioni di utenti con un’imperdibile offerta Fibra

Iliad ha raggiunto un obiettivo molto importante nella sua breve storia nel mondo della telefonia fissa e della fibra FTTH: 10 milioni di utenti.

Ciò sta a dimostrare quanto valido sia il modo di operare da parte del provider francese, sempre molto attento a studiare le offerte prima di lanciarle sul mercato.

Proprio per festeggiare questo evento, Iliad lancia per coloro che sono già clienti mobile del gestore un’offerta imperdibile per ciò che concerne la fibra ottica.

In pratica, gli utenti Iliad mobile con offerta da 9,99 euro al mese possono abbonarsi al servizio fibra ottica a un prezzo super competitivo: 19,99 euro al mese, con un risparmio quindi di 5 euro sull’attuale prezzo di listino.

Per l’obiettivo 10 milioni di utenti raggiunto, ecco cosa offre Iliad

Raggiunto l’obiettivo 10 milioni di utenti di linea fissa, Iliad offre a coloro che sono già clienti mobile la velocità Internet illimitata fino a 5 GBPS in download, che viene distribuita tra Wi-Fi e porte Ethernet.

Oltre alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali, nell’offerta è incluso Iliadbox Wi-Fi 6, ossia il modem/router del gestore che offre fino a 1 GBPS in download con la connessione Wi-Fi.

Questo router/modem può essere controllato tramite l’app Iliadbox Connect, la quale consente anche la programmazione dello spegnimento del modem di notte oppure quando non si è in casa, oltre a poterlo configurare da remoto.

Questa offerta va attivata in questa pagina. Invece, coloro che non sono clienti Iliad mobile ma vorrebbero attivare l’offerta, hanno due strade da seguire:

attivarla pagando il prezzo di listino, che è a 24,99 euro al mese + il costo dell’installazione a 39,99 euro ;

+ il costo dell’installazione a ; passare a Iliad mobile attivando l’offerta Giga 150 a 9,99 euro al mese per sempre, ottenendo in cambio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 150 GB di traffico dati in 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.