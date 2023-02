Iliad fibra a febbraio in offerta con la promo 150 GB, ecco i dettagli

Iliad, da quando ha iniziato a operare in Italia, ha sempre messo nelle condizioni i propri clienti di scegliere tra varie possibilità, come la fibra in offerta con la promo 150 GB.

Ecco perché il gestore francese rappresenta attualmente una grande certezza sia per quanto riguarda la telefonia mobile e sia per quanto riguarda quella fissa.

Entrando nel dettaglio, adesso gli abbonati alla linea mobile possono scegliere Iliad Box pagando un prezzo mensile veramente low cost.

Il pacchetto reso disponibile agli abbonati prevede una connessione Internet illimitata fino a 4 GBPS con tecnologia FTTH e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

La promo 150 GB e fibra ottica di Iliad

Oltre al servizio fibra ottica, da attivare in questa pagina, agli utenti viene offerta la possibilità di associare la ricaricabile sfruttando la promo 150 GB.

Dopo lo stop di qualche settimana, l’operatore ha rispolverato dai suoi listini questa popolare promozione tra gli utenti, con la quale avranno a disposizione minuti illimitati, SMS illimitati e 150 gigabyte di traffico dati in 5G.

Quanto costa ogni mese rinnovare l’offerta? 9,99 euro, un prezzo veramente niente male.

Al di là del costo mensile con cui rinnovare la tariffa, gli utenti saranno chiamati a pagare una quota di 10 euro una tantum, la quale serve per sottoscrivere la SUM e per la portabilità del numero dal vecchio al nuovo gestore.

In alternativa, se vogliono rimanere con l’operatore attuale, possono attivare una nuova numerazione alle stesse condizioni.

Per quanto riguarda la fibra ottica, in questo mese di febbraio il vantaggio extra è quello di poter optare per la doppia promozione.

In altre parole, il servizio di linea fissa abbinato alla promozione a 9,99 euro verrà a costare 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro.

L’offerta è a tempo indeterminato, quindi non sarà soggetta a rimodulazioni o a variazioni contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.