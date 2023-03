Iliad Fibra: continua la PROMO a 19,99€ al mese

Iliad continua a proporre ai suoi clienti mobili con offerta a partire da 9,99 euro mensili la PROMO Fibra a meno di 20 euro al mese. Anche per internet a casa, l’operatore non applica alcun vincolo proprio come succede per le sue tariffe mobile.

Iliad Fibra PROMO a 19,99€: i dettagli

La tariffa di Iliad mette a disposizione internet illimitato a casa rigorosamente in FTTH con velocità massima che arriva fino a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload ed il Modem iliadbox Wi-Fi 6 incluso in comodato d’uso gratuito. Nel canone mensile sono comprese anche le chiamate illimitate in tutta Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Tutto questo ad un prezzo promozionale scontato a 19,99 euro al mese. Questo canone in assenza di una promozione mobile compatibile ammonta a 24,99 euro mensili.

La Fiber To The Home di Iliad è disponibile in due tecnologie: la EPON e la GPON. A seconda della copertura varia anche la tipologia di linea attivabile. Ad esempio la EPON può arrivare a 5 Gigabit/s in download e 700 Mbps in upload, mentre, la GPON può arrivare massimo ad 1 Gigabit/s in download e fino a 300 Mbps in upload.

L’offerta che abbiamo visto sinora è bloccata per sempre, senza vincoli e senza costi nascosti in bolletta.

Questa tariffa, inoltre, dispone dell’app iliadbox connect. Questo applicativo permette di gestire al meglio il Modem ed i dispositivi connessi alla propria rete domestica.

Costi ed altro

L’offerta per avere internet illimitato a casa con Iliad ha un contributo di primo allaccio pari a 39,99 euro una tantum. Iliad Fibra è attivabile ONLINE o nei vari punti vendita autorizzati dall’operatore.

