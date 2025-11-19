 Iliad Fibra: fino a 5 Gbit/s con rete FTTH e Wi-Fi 7 incluso
La nuova offerta fibra Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 integra velocità fino a 5 Gbit/s, router incluso e vantaggi esclusivi per clienti mobile, senza vincoli né costi nascosti.
Tra videochiamate, streaming, download pesanti e decine di dispositivi sempre online, servono sempre più tecnologie capaci di andare oltre gli standard attuali. Con la sua offerta Iliad introduce nel mercato italiano una velocità fino a 5 Gbit/s e un router di ultima generazione incluso. La nuova fibra Iliadinclude infatti il router iliadbox con Wi-Fi 7 : un passo avanti per chi cerca stabilità, copertura e performance elevate in ogni contesto digitale.

Prezzi trasparenti e vantaggio Fibra + Mobile

Il canone standard dell’offerta fibra è di 25,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali e senza costi nascosti. Chi ha già un’offerta mobile attiva da 9,99 o 11,99 euro può attivare Fibra + Mobile con un prezzo scontato a 21,99 euro mensili per sempre, a condizione di mantenere un metodo di pagamento automatico. I nuovi clienti mobile possono accedere allo stesso beneficio attivando le offerte Giga 200 o Giga 250. Sono disponibili anche servizi aggiuntivi: l’iliad Wi-Fi Extender a 1,99 €/mese per ampliare la copertura del segnale nelle abitazioni più grandi, e McAfee Multi Access a 2,99 €/mese per proteggere dispositivi e dati durante la navigazione.

Prestazioni FTTH fino a 5 Gbit/s

L’offerta fibra Iliad è basata su connettività FTTH (EPON o GPON), con velocità variabili secondo la tecnologia presente nell’area. Sulle linee EPON, il download raggiunge fino a 5 Gbit/s complessivi e l’upload fino a 700 Mbit/s, distribuiti tra porte Ethernet e Wi-Fi. Sulle linee GPON, la velocità massima arriva a 2,5 Gbit/s. Nelle aree bianche, dove la copertura è più limitata, la fibra offre fino a 1 Gbit/s in download. È possibile verificare la copertura online prima dell’attivazione.

Iliadbox Wi-Fi 7: tecnologia, efficienza e controlli dedicati

Il router Wi-Fi 7 incluso introduce funzionalità mirate a ottimizzare l’esperienza domestica: una modalità Sleeping che riduce i consumi, un pulsante ON/OFF fisico e l’integrazione con l’app iliadbox connect per il controllo della rete. L’installazione è gestita da un tecnico Iliad, che consegna e configura il dispositivo.  Per conoscere l’offerta completa di Iliad Fibra clicca qui.

Pubblicato il 19 nov 2025

