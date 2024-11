Iliad Flash 150 disponibile a 7,99€, solo fino al 2 dicembre

Iliad torna protagonista nel mercato della telefonia mobile con l’offerta Flash 150, disponibile fino al 2 dicembre. La proposta punta a soddisfare chi desidera un piano conveniente ma ricco di vantaggi: con soli 7,99 euro al mese, si ottengono 150 GB di traffico dati in 4G e 4G+, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati. L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99 euro, necessario per ottenere la SIM Iliad. Per attivare la promo basta andare sul sito ufficiale di Iliad.

Cosa include Iliad Flash 150?

Oltre al generoso traffico dati, l’offerta prevede minuti e SMS illimitati sia verso numeri mobili che fissi in Italia. Per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, sono inclusi 9 GB di traffico dati in roaming, insieme a minuti e SMS senza limiti. Non manca la possibilità di sfruttare l’hotspot mobile per condividere la connessione con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

L’offerta Flash 150 di Iliad si distingue anche per i suoi servizi inclusi senza spese extra, come:

Segreteria telefonica senza costi aggiuntivi;

Funzione “Mi richiami” gratuita;

Nessun costo per il controllo del credito residuo;

Portabilità del numero senza sorprese.

Chiamate prive di scatto alla risposta.

Flash 150 è una soluzione particolarmente indicata per chi consuma grandi quantità di dati, ad esempio per lo streaming, il gaming online o per navigare quotidianamente. La combinazione di un ampio pacchetto dati e costi contenuti la rende una delle offerte più competitive del momento.

Per attivare l’offerta, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Iliad. È possibile attivare una nuova SIM o richiedere la portabilità del numero da un altro operatore, mantenendo il proprio contatto attuale.