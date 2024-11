Iliad Flash 150: l'offerta mobile da non perdere

Cosa include l’offerta Flash 150

150GB di traffico dati in 4G/4G+ , per navigare senza limiti. Superata la soglia, puoi continuare a navigare a 0,90€/100MB previo consenso.

in , per navigare senza limiti. Superata la soglia, puoi continuare a navigare a 0,90€/100MB previo consenso. Minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia.

verso numeri fissi e mobili in Italia. Roaming in Europa con 9GB dedicati e minuti/SMS illimitati.

con 9GB dedicati e minuti/SMS illimitati. Chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni incluse.

Servizi inclusi nell’offerta FLASH 150:

L’offerta di Iliad include anche numerosi servizi tra cui:

Mi richiami: avviso gratuito per segnalare il desiderio di essere richiamati.

avviso gratuito per segnalare il desiderio di essere richiamati. Hotspot: condividi la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

condividi la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Nessuno scatto alla risposta: zero costi extra per l’inizio delle chiamate.

zero costi extra per l’inizio delle chiamate. Piano tariffario trasparente: nessun costo nascosto o condizioni ambigue.

nessun costo nascosto o condizioni ambigue. Controllo credito residuo: monitora il tuo credito facilmente e gratuitamente.

monitora il tuo credito facilmente e gratuitamente. Segreteria telefonica: utilizzabile senza spese aggiuntive.

utilizzabile senza spese aggiuntive. Portabilità del numero: mantieni il tuo attuale numero senza difficoltà o costi.

Prezzo garantito per sempre

Iliad rappresenta una scelta sicura e trasparente per chi desidera un servizio affidabile senza sorprese. Con il prezzo garantito per sempre, puoi dire addio agli aumenti improvvisi o ai costi nascosti, avendo la certezza di pagare sempre quanto concordato. La trasparenza nelle condizioni contrattuali elimina ogni dubbio, offrendo chiarezza e affidabilità. L’attivazione è semplice e veloce, sia online che presso gli Iliad Store, rendendo facile l’inizio del servizio. Inoltre, Iliad non impone vincoli, lasciandoti libero di cambiare o interrompere l’offerta quando desideri, senza penali o obblighi a lungo termine. Un’opzione che combina convenienza, semplicità e libertà totale.Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.