Iliad Flash 150: offerta 5G con 150 GB a 9,99 euro

Iliad ha annunciato la nuova offerta Flash 150 con 150 GB di dati inclusi e supporto 5G. Il quarto operatore telefonico italiano continua quindi a “incendiare” il mercato, spingendo i concorrenti ad una risposta in tempi brevi. Ovviamente i benefici saranno a vantaggio degli utenti. A fine novembre sono però circolate voci su una possibile fusione con TIM.

Flash 150 5G a 9,99 euro/mese

Tra le quattro offerte ancora sottoscrivibili c'è Giga 120 a 9,99 euro/mese, ma i 120 GB inclusi sono su rete 4G/4G+. La nuova offerta Flash 150 è disponibile allo stesso prezzo, ma i 150 GB (+7 GB in roaming) possono essere sfruttati anche su rete 5G. Iliad sottolinea che la tariffa non subirà mai una rimodulazione, operazione eseguita piuttosto frequentemente dai diretti concorrenti.

Superati i 150 GB, l'utente pagherà 0,90 euro per ogni 100 MB. Ovviamente chiamate e SMS sono illimitati. La rete 5G di Iliad non ha però ancora una copertura molto estesa, essendo disponibile in 27 città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Gli utenti devono inoltre verificare la compatibilità del dispositivo in loro possesso. L'elenco è presente sul sito dell'operatore. Iliad promette una velocità massima in download di 855 Mbps. L'offerta può essere sottoscritta online e presso gli oltre 3.500 punti vendita. Il costo una tantum della SIM è 9,99 euro.

I servizi gratuiti inclusi sono: mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. Flash 150 è tuttavia un'offerta a tempo, in quanto può essere sottoscritta entro e non oltre l'11 gennaio 2022. In base ai dati pubblicati a fine novembre, Iliad ha superato gli 8 milioni di utenti in Italia.