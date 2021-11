5G in Italia: TIM batte tutti in download e upload

Quale operatore, tra quelli attualmente operanti sul mercato italiano, è in grado di garantire le migliori prestazioni possibili quando si parla di 5G? A rispondere a questa domanda ci ha pensato OpenSignal, con la sua prima indagine effettuata sulla nuova generazione di reti mobili nel “Bel Paese”.

A quanto pare è TIM ad aggiudicarsi il primo posto in classifica, sia per quel che concerne il download che l'upload, mentre la rete di WindTre è quella che garantisce un grado di copertura maggiore. Vodafone e Iliad, invece, si fanno notare per aver avuto la meglio, sempre però insieme a TIM, riguardo l'esperienza con i video e con videogiochi e applicazioni vocali.

La rete 5G di TIM è la più veloce di tutte in Italia

Andando più nel dettaglio, in download, la rete 5G di TIM consente agli utenti di navigare in media con una banda di 273,7 Mbps, mentre al secondo posto si piazza Vodafone (126,2 Mbps) e a seguire ci sono Iliad (103,5 Mbps) e WindTre (64,7 Mbps).

Le velocità inferiori della rete WindTre sono da attribuire all'uso di base di frequenze fra gli 1,8 GHz e e i 3,7 GHz, che garantiscono sì maggiore copertura, ma vanno a penalizzare per il resto. Gli altri operatori hanno puntato sulla banda a 3,7 GHz, che offre prestazioni superiori in termini di banda disponibile per l'upload e il download, ma riduce la portata del segnale.

La classifica relativa all'upload resta bene o male invariata. TIM primeggia ancora con una banda di 23,9 Mbps. Segue Vodafone (16,4 Mbps), WindTre (14,8 Mbps) e Iliad (10 Mbps).

È interessante vedere come, invece, quando si parla di reti 4G e 3G la situazione risulti essere totalmente differente. Sempre secondo i dati rilevati da OpenSignal, Vodafone è l'operatore che riesce a registrare la velocità più alta in download (32,1 Mbps), mentre WindTre batte tutti in upload (10,2 Mbps).