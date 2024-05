Iliad Giga 180: PROMO incredibile per TUTTI

L’offerta Iliad Giga 180 si distingue come una delle proposte più convenienti nel panorama della telefonia mobile, rivolta sia ai nuovi clienti sia a coloro che già fanno parte della cerchia di Iliad. Ad un costo fisso mensile di soli 9,99€, ti assicura un pacchetto completo senza alcun vincolo e con canone bloccato.

Iliad Giga 180: i dettagli

Questa particolare promozione include:

180 Giga per il traffico dati, regalando un’esperienza di navigazione rapida e affidabile su rete 4G/4G+ e, ove disponibile, anche su rete 5G.

per il traffico dati, regalando un’esperienza di navigazione rapida e affidabile su rete 4G/4G+ e, ove disponibile, anche su rete 5G. Chiamate e messaggi in quantità illimitata , sia a livello nazionale che internazionale verso oltre 60 destinazioni.

e messaggi in quantità , sia a livello nazionale che internazionale verso oltre 60 destinazioni. Un’extra di 11GB di dati per l’utilizzo in Europa, garantendo la possibilità di continuare a navigare a velocità sostenute, sfruttando appieno la copertura dei partner roaming di Iliad.

Oltre al bundle incluso mensilmente, questa tariffa include anche numerosi vantaggi:

Prezzo bloccato : il prezzo è garantito per sempre fino a quando deciderai di restare con Iliad. Inoltre, non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo.

: il prezzo è garantito per sempre fino a quando deciderai di restare con Iliad. Inoltre, non sono previsti di alcun tipo. Prestazioni al top con il 5G : navigare alla massima velocità in Italia, in più di 3000 comuni, diventa una piacevole realtà con la copertura 5G di Iliad, che offre una velocità di navigazione fino a 1000 Mbps in download .

: navigare alla massima velocità in Italia, in più di 3000 comuni, diventa una piacevole realtà con la di Iliad, che offre una velocità di navigazione fino a in . Trasparenza nei costi: sottoscrivendo l’offerta, si spenderanno 9,99€ per l’attivazione, che include anche il prezzo della SIM, e il primo canone mensile anticipato, per un totale iniziale di 19,98€.

Costi ed altro

Il prezzo pari a 9,99 euro mensili è bloccato per sempre e non prevede aumenti nell’arco dei mesi. Inoltre, tale promo è compatibile con lo sconto sull’offerta IliadBox a 19,99 euro al mese. Come abbiamo già visto, oltre al primo canone vengono richiesti ulteriori 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.