Iliad Giga 180: scopri la clamorosa offerta a meno di 10€

Iliad propone un piano da 9,99€ al mese che offre un pacchetto completo con 180GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G. Con un’infrastruttura avanzata e zero costi nascosti, l’offerta Iliad Giga 180 è perfetta per chi desidera un piano chiaro e conveniente. Con molti altri vantaggi, come ad esempio chiamate ed SMS illimitati. Inoltre, il prezzo è bloccato nel tempo, senza aumenti imprevisti. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio la promo in questione.

Cosa offre Iliad Giga 180

L’offerta mette innanzitutto a disposizione 180GB al mese in 4G, 4G+ e, dove disponibile, in 5G. Una volta superati i 180GB, è possibile continuare a navigare, previo consenso, a 0,90€ per ogni 100MB aggiuntivi. Ci sono anche minuti e SMS illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili italiane, oltre a chiamate illimitate verso più di 60 Paesi, garantendo massima libertà di comunicazione.

Inclusi nella promo abbiamo 11GB di dati dedicati per il roaming in Europa, con minuti e SMS illimitati per chiamate verso numeri italiani e europei. L’offerta Iliad Giga 180 comprende infine una serie di servizi aggiuntivi, come:

Hotspot: possibilità di usare i dati del piano per connettere altri dispositivi;

Controllo credito residuo: monitoraggio del saldo e dei consumi direttamente dall’area utente;

Segreteria telefonica: con notifiche gratuite;

Portabilità del numero: trasferimento del numero senza costi;

VoLTE: chiamate di alta qualità sulla rete 4G/5G.

Il costo iniziale per l’attivazione è di 9,99€, che include la SIM e la spedizione. Per maggiori dettagli sull’offerta Iliad, consulta il sito ufficiale.