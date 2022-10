Iliad lancia Flash 160: è l'offerta giusta per avere lo sconto sulla fibra

Iliad rinnova il suo listino di offerte e lancia la nuova Flash 160, offerta da 9,99 euro al mese con ben 160 GB da utilizzare sia in 4G che in 5G. Si tratta dell’offerta mobile più completa di sempre dell’operatore. La nuova offerta Flash, inoltre, può rappresentare l’occasione giusta per passare ad Iliad anche con la fibra ottica.

Abbinando fisso e mobile, infatti, i clienti Iliad hanno la possibilità di ridurre la spesa in modo significativo. L’offerta fibra di Iliad per i clienti mobile costa solo 19,99 euro al mese con prezzo “per sempre” come da tradizione Iliad. Attivando subito l’offerta fibra sarà possibile ottenere lo sconto per i clienti Iliad mobile in qualsiasi momento successivo all’attivazione, dall’Area Personale del sito dell’operatore.

Iliad lancia una nuova offerta Flash e anche la fibra diventa più conveniente

Iliad ha lanciato oggi la nuova Flash 160. Si tratta di un’offerta mobile disponibile per tutti, con o senza portabilità, e con prezzo “per sempre”, come da tradizione dell’operatore. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

160 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 9 GB al mese senza costi aggiuntivi

Flash 160 è attivabile subito al costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile anche per i già clienti Iliad (basta richiedere il cambio offerta dall’Area Personale del sito dell’operatore). Per attivare l’offerta è previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro.

Con Flash 160 è possibile attivare lo sconto sulla fibra ottica Iliad. L’offerta dell’operatore per la connessione di casa include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitati

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download

il modem Iliadbox

L’offerta presenta un costo di 24,99 euro al mese ma, per chi attiva Flash 160, è previsto uno sconto a 19,99 euro al mese per sempre. Lo sconto può essere attivato anche successivamente all’attivazione dell’abbonamento in fibra, direttamente dall’Area Personale del sito Iliad.

È possibile, quindi, attivare subito la fibra Iliad, verificando la copertura dal link qui di sotto, e scegliere Flash 160 per il proprio smartphone. Completate le due attivazioni, dall’Area Personale si può attivare lo sconto di 5 euro che porterà il costo della fibra a 19,99 euro al mese per sempre.

