L'offerta TOP 250 di iliad è PER SEMPRE: 9,99€ con 250 GB in 5G

Tra le varie offerte di iliad disponibili in questo momeno ce n’è una imperdibile per chiamare e navigare in 5G a un prezzo davvero conveniente: si chiama TOP 250. Vale la pena segnalarla su queste pagine, perché rimarrà disponibile ancora per un paio di giorni, fino alle ore 17 di giovedì 6 marzo. Dunque, se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di attivarla subito.

Non perdere l’offerta di iliad: TOP 250 è per sempre

Cosa include? Al prezzo mensile di soli 9,99 euro, per sempre, ci sono 250 GB per l’accesso a Internet anche attraverso la rete 5G che raggiunge oltre 7.000 città, così da non dover scendere a compromessi per quanto riguarda la velocità (in 4G/4G+ se non disponibile), minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili per chiamare e scrivere in Italia oltre che in Europa e verso 60 destinazioni internazionali, 13 GB di dati per il roaming in Europa, i servizi Mi richiami e hotspot, nessuno scatto alla risposta, la segreteria telefonica, la tecnologia VoLTE e la portabilità del proprio numero. Scopri di più nella pagina dedicata.

È richiesto un contributo iniziale di attivazione da 9,99 euro, per la SIM. Non ci sono costi nascosti o vincoli e, soprattutto, la tariffa non cambierà nel tempo. Aggiungiamo infine che ogni opzione e impostazione può essere controllata e gestita in modo semplice attraverso la nuova app che l’operatore ha lanciato da poco.

Stai cercando un’offerta per la connettività in fibra ottica? Dai uno sguardo a quella di iliad con tecnologia FTTH che arriva fino a 5 Gbit/s e include il router Wi-Fi 7 per collegare tutti i tuoi dispositivi alla massima velocità. Visita il sito ufficiale per saperne di più e per verificare la copertura.