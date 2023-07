Iliad porta la sua fibra su rete Fastweb: Iliadbox fino a 2,5 Gbps

Dopo il lancio in Italia delle eSIM per tutti i clienti, Iliad Italia conferma una novità importante per tutti coloro che vogliono accedere alla sua offerta fibra. A partire da ieri, 4 luglio 2023, l’operatore telefonico di Benedetto Levi incrementa la copertura della Iliadbox grazie all’avvio delle vendite su rete FTTH Fastweb. Dopo avere commercializzato la Fibra Iliadbox con il supporto di Open Fiber e, più recentemente, FiberCop (TIM), il marchio dà vita alla partnership a nove mesi dall’accordo wholesale con Fastweb.

Iliad e Fastweb danno vita alla collaborazione per la fibra

Come ripreso dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, la vendita in tutta Italia della offerta Fibra Iliadbox sulla rete FTTH Fastweb è ufficialmente iniziata. In questo modo, se prima Iliad Italia raggiungeva poco più di 8,5 milioni di unità abitative, ora raggiunge oltre 10 milioni di case portando una velocità massima di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete Fastweb. Questa velocità limite viene quindi suddivisa tra le due porte Ethernet fino a 1 Gbps e la rete Wi-Fi 6 fino a 1 Gbps, in quanto il modem Iliadbox richiede l’uso della porta LAN da 2,5 Gbps per collegare via cavo il modem stesso e l’ONT.

L’incremento della copertura non porta comunque a un aumento dei costi per i clienti: l’offerta Iliadbox Wi-Fi 6 rimane a 24,99 euro al mese o 19,99 euro al mese in caso di convergenza con offerta mobile Iliad da 9,99 euro al mese. Il modem è in comodato d’uso gratuito, la navigazione Internet è illimitata e si ottengono anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, Canada, USA e anche verso alcuni numeri fissi di determinati Paesi.