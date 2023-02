Iliad: PROMO con 150 GIGA a meno di 10€ al mese

La GIGA 150 è l’attuale PROMO di punta dell’operatore Iliad che offre minuti, messaggi ed internet a meno di 10 euro ogni mese. Il tutto con il solito claim: “Per sempre, per davvero”. Vediamo dunque tutti i dettagli di questa tariffa.

Iliad GIGA 150: la PROMO definitiva in 5G

L’offerta telefonica prevede 150GB di internet dati in 5G, minuti senza limiti e senza alcun scatto alla risposta di chiamate in Italia verso tutti i gestori sia fissi che mobili e SMS illimitati e verso qualsiasi operatore nazionale. Tutto questo a soli 9,99 euro ogni mese. In questo ammontare, inoltre, ci sono la bellezza di 10 Giga di internet da utilizzare in roaming su tutto il suolo Europeo.

Nel pacchetto, il quarto operatore italiano dispone anche di chiamate verso i numeri fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Mentre, solo verso Canada, USA, Hawaii ed Alaska è possibile chiamare anche verso i mobili.

Questa tariffa a meno di 10 euro al mese è compatibile per avere lo sconto della Fibra a 19,99€. La promozione, inoltre, è attivabile sia per chi intende attivare un nuovo numero sia per chi vuole cambiare gestore.

Costi ed altro

Tutto questo PER SEMPRE e SENZA VINCOLI con una spesa iniziale per il contributo della SIM di soli 9,99 euro.

