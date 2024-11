Iliad rilancia Flash 150 a 7,99 euro al mese per sempre

Iliad ha rilanciato l’offerta Iliad Flash 150 per il Black Friday. La promozione prevede 150 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre.

Flash 150 di Iliad conserva i vantaggi delle altre offerte dell’operatore telefonico francese, a partire dall’assenza di rimodulazioni, vincoli e costi nascosti. A tutto questo poi si aggiungono i servizi inclusi gratuiti, tra cui figurano l’hotspot e la segreteria telefonica.

L’offerta Flash 150 è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Le caratteristiche chiave dell’offerta Flash 150 di Iliad

Con Iliad Flash 150 si hanno 150 Giga per navigare in Internet, minuti e SMS illimitati al prezzo promozionale di 7,99 euro al mese. Il costo dell’offerta, come da tradizione Iliad, non cambia nel tempo, di conseguenza è da ritenersi per sempre.

La navigazione in Internet avviene sotto la rete 4G e 4G+ di Iliad. Se nell’arco del mese capita di superare la soglia dei 150 Giga mensili, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 MB previo espresso consenso.

E sempre restando in tema, Iliad mette a disposizione 9 Giga dedicati in roaming, per continuare a restare connessi a Internet anche durante un viaggio di lavoro o una vacanza in Europa (Regno Unito incluso).

Ci sono poi i minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, così come in Europa. Per quanto riguarda invece le destinazioni extra Ue, con Flash 150 si hanno minuti illimitati verso più di 60 destinazioni, tra cui Cina, Canada, Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud, India e Hong Kong.

La promozione Flash 150 di Iliad è attivabile fino al 12 dicembre tramite questa pagina del sito Iliad.