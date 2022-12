Iliad rinnova le sue offerte: ecco la nuova proposta da 7,99 euro al mese

Iliad ha scelto di rinnovare la sua offerta “flash” rendendo disponibile, a partire da oggi, la tariffa Flash 120 2023. La tariffa in questione, disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono di passare ad Iliad, con o senza portabilità del numero, sarà attivabile fino al prossimo 10 di gennaio, presentando le stesse condizioni della precedente Flash 120.

L’offerta, quindi, mette a disposizione ben 120 GB al costo di 7,99 euro al mese. La tariffa è attivabile direttamente online, tramite il sito Iliad, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa dell’utente. Per tutti i dettagli e per richiedere l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Flash 120 2023 di Iliad: i dettagli completi dell’offerta

Scegliere Flash 120 2023 significa accedere ad un piano tariffario completo e, come da tradizione per le offerte Iliad, completamente privo da costi nascosti e vincoli oltre che con la garanzia del prezzo bloccato per sempre, come chiaramente riportato anche sul sito dell’operatore.

Con la nuova offerta Iliad si ha a disposizione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni estere

120 GB in 4G da utilizzare per navigare ogni mese

da utilizzare per navigare ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 9 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Hotspot, Segreteria telefonica, Controllo del credito residuo) già inclusi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate (3 mesi dopo l’attivazione e avendo impostando il rinnovo con pagamento automatico sul conto corrente)

Flash 120 2023 di Iliad presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro provider.

