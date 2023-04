Iliad riprova ad acquisire Vodafone Italia? Tornano i rumor

Diverso tempo addietro si è parlato della possibile acquisizione di Vodafone Italia da parte di Iliad; o meglio, del presunto interesse per procedere con questa trattativa. Nel febbraio 2022 i rumor sembravano essere diventati realtà, data l’ufficializzazione dell’offerta avanzata dal CEO Thomas Reynaud, e il dialogo tra le due parti sembrava procedere positivamente. Tuttavia, alla fine la questione si è conclusa con un nulla di fatto.

Proprio in queste ore, però, il patron del gruppo francese Xavier Niel avrebbe ripreso i colloqui per la possibile operazione tra Iliad e Vodafone dopo l’ingresso dello stesso Niel nel capitale del gruppo britannico.

Tornano rumor su Iliad e Vodafone

Come riportato in Italia dal quotidiano Milano Finanza e ripreso anche da Bloomberg, che già lo scorso anno offrì coverage sulla trattativa iniziale, il gruppo transalpino sarebbe tornato alla carica con una nuova proposta i cui dettagli non sono attualmente noti, per raggiungere un possibile accordo in merito a specifiche attività del gigante inglese delle telecomunicazioni. Tra quelle interessate, dunque, figurerebbe anche la divisione italiana.

Le indiscrezioni parlano addirittura di un interesse notevole per tutti gli asset Vodafone presenti sul mercato del Vecchio Continente. Nel caso specifico del Belpaese, però, la decisione potrebbe giungere soltanto dopo la nomina del nuovo Amministratore Delegato, dato che ora a guidare l’azienda è l’AD ad interim Margherita della Valle.

Insomma, dopo il primo round di trattative Iliad potrebbe convincere gli azionisti di Vodafone con una offerta più intrigante, forte dell’esperienza raccolta con il rifiuto originale. Quale sarà il destino del marchio londinese? Staremo a vedere.