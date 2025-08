Iliad sta al fianco dei viaggiatori: 20 Giga extra in Europa con Top 150 Plus

Se si è in partenza per un viaggio di una o più settimane in Europa, Iliad ha una delle migliori offerte di quest’estate: Top 150 Plus, che al costo di 7,99 euro al mese per sempre include 150 Giga in 4G/4G+ e 20 Giga extra in Ue. Una promozione pensata in particolare per tutti quei viaggiatori che hanno scelto una vacanza nel Vecchio Continente per trascorrere le loro ferie lontano dall’Italia.

Uno dei tratti distintivi della nuova offerta Iliad è proprio il numero di Giga extra concessi nei Paesi appartenente all’Unione europea. Sono 20 i Giga a parte concessi dalla compagnia telefonica francese agli utenti italiani, a differenza dei soliti 7-8 Giga degli altri operatori.

Che cosa tutto include l’offerta Top 150 Plus di Iliad

Con Top 150 Plus ci si assicurano 150 Giga in 4G e 4G+ per navigare in Internet. La velocità di connessione rimane più che soddisfacente, nonostante non sia in 5G, e anzi aiuta i dispositivi più datati a gestire meglio le temperature del telefono che tendono ad alzarsi quando si fa largo uso della connessione alla massima velocità.

Inclusi nell’offerta anche minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia. Inoltre, si hanno chiamate senza limiti verso più di 60 destinazioni, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, Cina, Brasile, Regno Unito e Grecia. Alaska, Canada, USA e Hawaii sono anche i Paesi in cui i minuti illimitati sono sia verso i fissi che i mobili.

In Europa, oltre ai minuti e SMS illimitati, si sommano i 20 Giga dedicati in roaming. Si tratta di un quantitativo di Giga più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti, anche di coloro che amano stare sui social, condividere video e guardare serie tv mentre sono in vacanza.

Top 150 Plus è attivabile sul sito ufficiale entro le ore 15:00 del 18 settembre 2025. Il costo di attivazione è pari a 9,99 euro.