Iliad ti dà 180 GB in 5G + minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Sei alla ricerca di un’offerta 5G completa e conveniente? Iliad propone Giga 180, una delle migliori soluzioni attualmente disponibili. L’offerta include 180 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo di 9,99 euro al mese. È previsto un contributo iniziale di 9,99 euro per l’attivazione della SIM. Per attivarla basta andare sulla pagina dedicata sul sito di Iliad.

Caratteristiche principali di Giga 180 di Iliad

Con l’offerta Giga 180 si ottengono 180 GB di traffico dati, utilizzabili in 5G nelle aree coperte dalla rete Iliad e con dispositivi compatibili. Dove il 5G non è disponibile, si può accedere alla rete 4G o 4G+. Per quanto riguarda il roaming, sono inclusi 11 GB di traffico dedicati nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Inoltre, si possono utilizzare minuti e SMS illimitati sia in Europa che verso oltre 60 Paesi al di fuori dell’UE, oltre alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani.

Giga 180 si distingue anche per i numerosi servizi gratuiti inclusi: tra questi, l’hotspot per condividere la connessione, il servizio “Mi richiami”, la consultazione del credito residuo e la segreteria telefonica. È possibile richiedere anche la portabilità del numero senza costi aggiuntivi.

Come da tradizione Iliad, Giga 180 offre la garanzia di un prezzo bloccato nel tempo, senza vincoli contrattuali o spese nascoste. Inoltre, i servizi accessori sono inclusi gratuitamente, e l’attivazione è semplice e veloce. Per chi sceglie di abbinare alla promozione anche la fibra di Iliad, è previsto uno sconto permanente di 4 euro al mese, che riduce il costo della fibra da 25,99 euro a 21,99 euro.

Per maggiori informazioni e per attivare Giga 180, è possibile visitare il sito ufficiale di Iliad, dove sono disponibili tutti i dettagli dell’offerta.