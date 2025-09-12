Iliad ti porta in tribuna VIP: biglietti con hospitality per Serie A e Supercoppa

La connettività non è più solo un servizio tecnico, ma un’esperienza che accompagna lavoro, intrattenimento e momenti di svago. Con la sua offerta fibra, iliad punta a unire innovazione tecnologica e intrattenimento esclusivo: da un lato il Wi-Fi 7 incluso, dall’altro il concorso “Vinci il calcio con iliad”, che mette in palio biglietti VIP per Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

Fibra FTTH fino a 5 Gbit/s con Wi-Fi 7 incluso

L’offerta iliad prevede iliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali e gestione semplificata tramite l’app iliadbox Connect.

FTTH EPON : fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload.

FTTH GPON : fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload.

Aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Il router Wi-Fi 7 consente streaming, gaming e lavoro da remoto anche con decine di dispositivi connessi contemporaneamente. Una soluzione che, secondo le misurazioni indipendenti di nPerf, ha reso iliad rete fissa n.1 in Italia per performance 2024.

Sconto “Fibra + Mobile”

Chi possiede già un’offerta mobile iliad da 9,99 € o 11,99 € al mese può attivare la fibra a 21,99 €/mese anziché 25,99 €, mantenendo il prezzo bloccato.

Vinci il calcio con iliad

Oltre alla fibra, c’è la possibilità di vivere il calcio da protagonista. Dal 18 agosto 2025 al 31 marzo 2026, iliad mette in palio:

633 coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di Serie A Enilive;

3 coppie di biglietti per la finale di EA SPORTS FC Supercup ;

5 coppie di biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Per partecipare basta registrarsi direttamente dal sito, inserire i propri dati e la squadra del cuore. Si può tentare più volte al mese, aumentando le possibilità di vittoria.

Per conoscere l’offerta completa di iliad Fibra e partecipare al concorso “Vinci il calcio con iliad” clicca qui.