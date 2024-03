iliadbox: la tua FTTH per sempre e senza vincoli

Se stai cercando una connessione in fibra ottica per la tua abitazione con elevate prestazioni, la promo iliadbox potrebbe rivelarsi la scelta ideale per te. Questo servizio di Internet assicura elevate velocità, perfette per lo streaming video, i giochi online, le videochiamate e il download di file pesanti da più dispositivi contemporaneamente. Esaminiamo insieme alcuni importanti dettagli relativi alle specifiche, alle velocità e ai servizi inclusi.

Anche con l’offerta fissa come per il mobile, Iliad, adotta la sua politica per sempre, per davvero.

iliadbox: i dettagli

Il piano principale per i non clienti mobili Iliad ha un costo di 24,99 euro al mese, tutto incluso. Tuttavia, per gli utenti che già dispongono di una linea mobile con questo gestore, l’offerta viene scontata a 19,99€ al mese. La velocità di Internet può raggiungere i 5 Gbit/s in fase di download, in base alla tecnologia disponibile nella tua zona di residenza.

Esistono due differenti profili che variano a seconda della zona. Le zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON hanno una velocità di download fino a 5 Gbit/s e di upload fino a 700 Mbit/s. Mentre, sotto tecnologia FTTH GPON, la velocità raggiunge i 2,5 Gbit/s in fase di download e 500 Mbit/s in fase di upload.

È importante sottolineare che queste prestazioni sono indicative e soggette a variazioni in base alla congestione della rete, alla capacità dei server, alla tecnologia disponibile e all’utilizzo della connessione Wi-Fi.

Iliad con la sua Fibra non si limita alla semplice connessione a Internet ma offre anche funzionalità avanzate per la gestione dei tuoi dispositivi connessi. Con iliadbox puoi configurare l’accesso al Wi-Fi, controllare i dispositivi collegati alla tua rete e pianificare fasce orarie di accesso al Wi-Fi e molto altro.

Per coloro che desiderano maggiore assistenza e informazioni tecniche, il carrier mette a disposizione guide dettagliate e un’app dedicata, iliadbox Connect, disponibile sia per Android che per iOS, che ti consente di gestire la tua rete con semplicità a portata di smartphone.

Costi ed altro

L’offerta di quest’oggi prevede un contributo una tantum di 39,99 euro come costo di attivazione. L’offerta non prevede vincoli contrattuali ed è garantita per sempre.