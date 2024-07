Illuminazione CONNESSA con 4 lampadine SMART in promo al Prime Day

Rendi l’illuminazione di casa completamente intelligente grazie alle lampadine Smart. Sono facili da installare, offrono risultati istantanei e soprattutto ti garantiscono degli effetti intriganti con la possibilità di personalizzarle come più desideri. Per raggiungere questo risultato ti consiglio di acquistare un multipack, se non sai quale scegliere eccoti servito quello di LEPRO con all’interno ben quattro pezzi.

L’Amazon Prime Day 2024 ti permette di concludere un piccolo affare approfittando dello sconto del 15% e completando l’acquisto subito. Con soli 33,98€ hai tutto ciò che ti occorre.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Lampadine Smart, un multipack da 4 pezzi per personalizzare casa tua

Con quattro pezzi disponibili con un solo acquisto, hai la possibilità di rendere Smart tutta la tua casa in un secondo. Puoi scegliere di installarle tutte in un ambiente o di sparpagliarle Così da avere a disposizione sempre una luce che possa essere gestita in modi diversi.

Anzitutto ti faccio sapere che sono delle lampadine Smart dotate di attacco E27 ossia quello più diffuso. Sono gestibili attraverso l’applicazione sullo smartphone ma anche con la voce nel caso in cui tu abbia un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant.

Sono dimmerabili, multicolor ed hanno anche la possibilità di essere sincronizzate con la musica per poter creare dei giochi di colore unici e pazzeschi durante le tue feste.

Trattandosi di prodotti LED consumano di meno rispetto a delle classiche lampadine ma non scendono a compromessi quando si parla di luminosità quindi, se le imposte al massimo, sappi che avrai una luce forte a tua disposizione.

Cosa ne pensi? Se sei interessato a questo multipack di lampadine Smart e27 collegati immediatamente su Amazon per acquistarle grazie allo sconto del 15% con soli 33,98€ al Prime Day 2024.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.