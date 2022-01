Illustrazioni digitali professionali con il tuo iPad Pro? Ecco come fare

Per gli appassionati di dispositivi Apple e di grafica, il nome Procreate non sarà di certo nuovo.

Si tratta di un'app di editor la pittura digitale sviluppata da Savage Interactive per iOS e iPadOS e proposta sul mercato dal 2011. Si tratta di un software particolarmente apprezzato in questo settore che però non è così semplice da padroneggiare.

Sotto questo punto di vista, sta raccogliendo numerosi consensi online il corso proposto da Brad Woodard. Di chi stiamo parlando? Woodard è un illustratore, graphic designer e cofondatore dell'agenzia creativa Brave the Woods che, tra le altre cose, ha lavorato anche per brand come eBay e Microsoft.

Il percorso formativo Procreate per principianti: illustrazione digitale da zero è proprio un contenuto digitale che, questo esperto del settore, ha preparato chi si sta avvicinando al suddetto software.

Se il corso è già di base interessante, grazie al recente sconto questo risulta ancora più appetibile per i novelli illustratori digitali.

Imparare ad utilizzare Procreate con un corso pratico, efficace… ed economico!

Il pacchetto in realtà, propone ben 7 corsi capaci di guidare l'utente dall'installazione del software, fino alla realizzazione di lavori completi. Nel complesso, si parla di ben 37 lezioni per un totale di 4 ore e 6 minuti.

I corsi prevedono questo percorso:

i fondamenti di Procreate personalizzazione dell'interfaccia strumenti e funzioni disegno con Brush Studio strumenti di selezione e trasformazione modifiche a un'immagine già realizzata gestione di colore ed effetti vari

Il tutto completato da ben 7 risorse aggiuntive.

I corsi, pur essendo in inglese, vengono proposti con i sottotitoli in italiano: di fatto non è complicato assimilare tutte le preziose informazioni offerte da Woodard.

L'accesso illimitato nel tempo dei contenuti e la possibilità di ottenere un certificato alla fine del corso, sono altri vantaggi legati strettamente a questo interessante percorso formativo.

Il prezzo di listino di Procreate per principianti: illustrazione digitale da zero sarebbe teoricamente di 39,90 euro ma, grazie allo sconto del 75%, è acquistabile per appena 9,90 euro.

Un'opportunità imperdibile per padroneggiare un software divertente e interessante anche a livello lavorativo.