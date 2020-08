iMac 2020: quella linea in mezzo allo schermo

Annunciato solo poche settimane fa, il nuovo iMac 2020 è già sulla scrivania dei primi utenti che l’hanno acquistato. Il computer all-in-one secondo Apple sembra però essere interessato da un problema che riguarda la configurazione più avanzata dal punto di vista grafico, quella con scheda AMD Radeon Pro 5700 XT integrata.

AMD Radeon Pro 5700 XT e quella linea su iMac 2020

Diversi si sono rivolti al forum ufficiale di supporto per segnalare l’anomala comparsa di una linea in mezzo allo schermo, come si può osservare nel breve filmato di seguito. Nessuna spiegazione è al momento stata fornita dal gruppo di Cupertino. Riportiamo qui sotto in forma tradotta uno dei feedback.

Ho appena ricevuto il mio nuovo iMac e ho notato che di tanto in tanto una linea compare sullo schermo. È completamente casuale. Ho pensato fosse legato all’utilizzo intensivo o al surriscaldamento, ma a volte succede anche quando il computer è a riposo. L’iMac funziona bene, ho provato qualsiasi tipo di benchmark per CPU e GPU ottenendo risultati corretti, ma a volte vedo quella noiosa linea sullo schermo.

Lo stesso racconta un altro acquirente, attribuendo la responsabilità a un qualche non meglio precisato problema legato alla scheda video.

Ho lo stesso problema con il mio iMac 2020, comparsi fin dal setup iniziale del computer e che continua a verificarsi in modo casuale. Cercando su YouTube e Google pare si tratti di un intoppo legato alla scheda 5700 XT integrata.

Da Apple per il momento tutto tace. Immaginiamo ad ogni modo che l’azienda abbia già preso in carico le segnalazioni mettendosi al lavoro per verificarle e intervenire di conseguenza. Il nuovo iMac con schermo da 27 pollici è offerto in Italia con prezzi a partire da 2.199 euro.