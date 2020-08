macOS 11 Big Sur: ecco la beta pubblica

Ora chi lo desidera può scaricare e installare sul proprio computer la beta pubblica del sistema operativo macOS 11 Big Sur. Il rollout ha preso il via questa notte, a meno di due giorni di distanza dal rilascio della beta 4 per gli sviluppatori. Un ennesimo passo verso la distribuzione della release definitiva che Apple ha messo in agenda per l’autunno.

Da Apple la beta pubblica di macOS 11 Big Sur

Si tratta come già scritto in diverse occasioni del più importante aggiornamento della piattaforma fin dai tempi del rilascio di OS X avvenuto ormai quasi vent’anni fa. Un cambiamento per il software della mela morsicata che giunge in concomitanza con quello che interessa il comparto hardware della linea Mac, pronto ad abbracciare l’architettura ARM abbandonando le componenti fornite da Intel entro i prossimi due anni.

Per il download è necessario puntare in direzione del sito Beta Software Program (link a fondo articolo) e seguire le istruzioni. Questo l’elenco dei modelli compatibili:

MacBook (2015 e successivi);

MacBook Air (2013 e successivi);

MacBook Pro (tardo 2013 e successivi);

Mac mini (2014 e successivi);

iMac (2014 e successivi);

iMac Pro (tutti i modelli);

Mac Pro (2013 e successivi).

Come sempre in queste occasioni sconsigliamo l’utilizzo di un sistema operativo in versione beta a coloro che si affidano quotidianamente al proprio computer per il lavoro. Trattandosi di una versione del codice non definitiva potrebbero verificarsi problemi e anomalie per via di bug non ancora risolti o nemmeno identificati. Chi invece è pronto al grande salto si troverà di fronte a un update che tra le altre cose interviene in modo pesante sull’interfaccia di macOS come si può apprezzare da alcuni degli screenshot raccolti nella galleria qui sopra.