Mac OS 8, ritorno agli anni '90: effetto nostalgia

Chi per ragioni anagrafiche non ha potuto vivere in prima persona i gloriosi anni ’90 e coloro che desiderano concedersi un tuffo nel passato oggi sono chiamati a un viaggio indietro nel tempo, verso un’era ormai lontana, agli albori della contesa Mac vs. PC: fa oggi il suo debutto ufficiale su GitHub (link a fondo articolo) il progetto battezzato Macintosh.js che riporta in vita il sistema operativo Mac OS 8.

Scaricando ed eseguendo l’emulatore (realizzato con Electron) si avvia una macchina virtuale che riproduce il funzionamento di un vecchio Macintosh Quadra 900 basato sul processore Motorola, uno degli ultimi antecedenti il passaggio a PowerPC citato di recente anche da Tim Cook parlando della prossima adozione dell’architettura ARM. Fortunatamente la compatibilità non è limitata a chi possiede un computer della mela morsicata: è possibile vivere l’esperienza anche su Windows e Linux.

Il pacchetto, da poco più di 200 MB, include alcuni software dell’epoca: dalla versione 3 di Photoshop alla 4 di Premiere e la 5.5 di Illustrator, senza dimenticare StuffIt Expander per la compressione e decompressione degli archivi. Spazio anche ai giochi con le demo di Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated e Dungeons & Dragons recuperate da un vecchio CD. Per quanto riguarda i browser ci sono Internet Explorer e Netscape, ma in versioni del tutto obsolete e non in grado di reggere una sessione di navigazione odierna.

Per par condicio dobbiamo segnalare che lo stesso Rieseberg un paio d’anni fa ha fatto lo stesso con il mai dimenticato Windows 95.

I put Windows 95 into an Electron app that now runs on macOS, Windows, and Linux. It's a terrible idea that works shockingly well. I'm so sorry.

Go grab it here: https://t.co/MIoFpezuFi pic.twitter.com/YquOnOGrSz

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) August 23, 2018