iMac 2021 a 155 euro IN MENO con lo sconto Amazon

L’eleganza degli iMac si commenta da sola, incluso il loro enorme valore in termini di produttività e velocità di esecuzione. Se vuoi farti un regalo, sappi che il modello 2021 è in sconto su Amazon con un risparmio di 155 euro. In più, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis, puoi pagarlo in comode rate secondo le tue esigenze.

iMac 2021: una scelta di qualità e produttività

Il chip M1 che alimenta questo iMac è stato una rivoluzione nel mondo dei computer ed ancora oggi ti offre una velocità incredibile in tutto quello che fai, dalle operazioni più semplici come sfogliare le tue foto e navigare in Safari, alle più complesse come usare le app professionali per il lavoro o il divertimento.

Ovviamente non c’è solo potenza brutta: il design all-in-one ultrasottile è disponibile in sette splendidi colori che si adattano perfettamente al tuo stile e al tuo ambiente. E per completare il tutto, ogni iMac ha di serie un Magic Mouse e una Magic Keyboard in tinta, che ti offrono una comodità e una precisione senza pari.

L’iMac in questione si esalta con un display Retina 4,5K da 24″ con una luminosità di 500 nit e supporta un miliardo di colori, per una qualità visiva eccezionale. Che tu guardi film in streaming o ritocchi le tue foto, tutto è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai.

E non dimentichiamo la connettività e l’audio: trovi due porte Thunderbolt / USB 4, fino a due porte USB 3, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie, per collegare tutti i tuoi accessori senza problemi. Inoltre, ha una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale e un sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale, per una comunicazione e un ascolto di alto livello.

Insomma, Mac 2021 con lo sconto Amazon è un’occasione da non perdere: un computer potente, elegante e versatile che ti offre tutto quello che ti serve per lavorare, divertirti e creare. Cosa aspetti? Ordinalo subito su Amazon prima che finisca la scorta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.