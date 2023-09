iMac a 449 euro: AFFARE AMAZON sul ricondizionato

Voglia di tenere in casa un iMac senza spendere cifre esagerate? Puoi approfittare dello sconto Amazon attivo su questo iMac ricondizionato non proprio di ultimissima generazione, ma comunque in grado di darti grosse soddisfazioni.

Il tutto a cominciare dal prezzo: solo 449 euro per un prodotto che si presenta in condizioni eccellenti, quasi pari al nuovo. E naturalmente con la garanzia Amazon pronta a coprirti in caso di imprevisti.

iMac Ricondizionato a 449 euro: perché conviene

Prima di tutto, è importante ancora sottolineare che questo iMac ricondizionato è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Puoi dormire sonni tranquilli, perché è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Questa garanzia ti offre la tranquillità di sapere che il tuo iMac sarà supportato per un intero anno, come se fosse nuovo di zecca.

Riguardo alle condizioni estetiche, non ci sono preoccupazioni da avere. Lo schermo non presenta alcun graffio e il corpo non ha segni di danni estetici. Puoi osservarlo da 30 centimetri di distanza e non noterai alcuna imperfezione. Insomma, sembra proprio nuovo.

In termini di funzionalità, questo iMac non ti deluderà. È dotato di un processore Intel Core i5 di settima generazione da 2.3GHz, un ampio schermo da 21.5″ con risoluzione 1920 x 1080, 8GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Queste specifiche ti offrono un’esperienza informatica fluida e potente, ideale per le tue esigenze quotidiane.

Per rendere l’acquisto ancora più allettante, Amazon ti offre questa straordinaria offerta a soli 449 euro. È un’affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire se stai cercando un iMac di alta qualità a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.