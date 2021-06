iMac con Apple M1: se il display è incredibilmente storto

Il nuovo iMac spinto dal potente chip Apple M1 taglia i ponti con il passato grazie a un design del tutto inedito e colorato. È al momento il computer desktop all-in-one definitivo per gli utenti macOS, almeno dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, ma a quanto pare alcune unità sono afflitte da un difetto che una volta notato non sarà facile dimenticare: il display storto.

Il display di alcuni iMac M1 è storto

Va subito precisato che non sappiamo quanto sia esteso il problema. A segnalarlo, con un video pubblicato su YouTube, il canale iPhonedo. A un'estremità il punto più basso dello schermo dista 7,6 centimetri dal piano della scrivania, dall'altro 8,0 centimetri. Questa la descrizione che accompagna il filmato.

L'iMac M1 è sorprendentemente un ottimo dispositivo, ma per sfortuna il mio è stato montato in modo non corretto sul supporto, dunque risulta storto. Ora, non sono la persona che si preoccupa per una piccola inclinazione, ma se è il vostro caso, controllate.

Indagando è emerso che non si tratta della sola segnalazione: se ne parla anche sul forum ufficiale della mela morsicata, con tanto di misurazioni eseguite righello alla mano.

Al momento non è dato a sapere quale sia la causa, con tutta probabilità il sistema composto da supporto e viti che mantiene in posizione iMac. Da Cupertino non sono giunte dichiarazioni ufficiali in merito, in caso di aggiornamenti torneremo sulla questione. Considerando l'attenzione riposta dal gruppo a tutto ciò che concerne il design, un intervento è quasi scontato.