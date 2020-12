Ghiotta occasione per chi è legato all’ecosistema macOS e desidera allungare le mani su un nuovo iMac: quello con schermo Full HD da 21,5 pollici è proposto oggi in sconto su eBay al prezzo di 999,99 euro. Un all-in-one che include le periferiche Magic Keyboard e Magic Mouse 2.

Apple iMac a prezzo scontato su eBay

Questa la configurazione hardware: processore Intel Core i5 di settima generazione, GPU Intel Iris Plus Graphics 640, 8 GB di RAM DDR4, disco fisso da 1 TB per lo storage, videocamera FaceTime HD, uscita video digitale Thunderbolt 3, uscita DisplayPort nativa via USB-C, altoparlanti stereo, microfono, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, quattro porte USB 3, slot per schede SD ed Ethernet. Nella scatola un cavo da Lightning a USB e quello di alimentazione.

Al prezzo di 999,99 euro è un’occasione. Il prodotto è nuovo, si trova in Italia e viene fornito con garanzia ufficiale. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 57.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay. Le unità disponibili sono contrassegnate come “limitate”.

