Il design e lo stile di Huawei Watch GT 2e lo rendono uno tra gli smartwatch più eleganti in circolazione. Oggi è proposto in offerta su Amazon con uno sconto del 37% sul prezzo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera mettersi al polso un orologio tecnologicamente avanzato, ma senza spendere troppo.

Huawei Watch GT 2e Graphite Black oggi in sconto

Queste le caratteristiche: batteria a lunga durata (fino a due settimane con una sola ricarica), 100 modalità di allenamento supportate con riconoscimento automatico di quella corretta, display touch da 1,39 pollici con pannello HD AMOLED, resistenza all’acqua garantita fino a 5 ATM, moduli per la geolocalizzazione GPS e GLONASS, tecnologia TruSleep 2.0 per il monitoraggio e l’analisi del sonno, rilevamento VO2Max, SpO2 e del battito cardiaco in tempo reale. A questo si aggiunge ovviamente la visualizzazione delle notifiche provenienti dallo smartphone.

Il Watch GT 2e di Huawei nella sua versione più elegante Graphite Black è acquistabile oggi su Amazon prezzo di 106,90 euro invece di 169,90 euro come da listino. La consegna è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.