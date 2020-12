Monitor portatile IPS Full HD al minimo storico

In questo articolo vi riportiamo un ottima offerta a tempo su un monitor portatile che gode oggi di un doppio sconto. Si tratta del monitor portatile Labists da 13,3 pollici, un display piccolo e compatto dalle molteplici funzioni ideale tanto per il lavoro o lo studio in mobilità, che per l’intrattenimento.

Monitor portatile Libists Full HD 13,3 pollici: caratteristiche tecniche

Innanzitutto il dispositivo si presenta con un design decisamente compatto: lo spessore si ferma a 9,7mm per un peso di soli 630 grammi. Questo integra persino due altoparlanti utili ad esempio in caso di videoconferenze o per godere dei contenuti multimediali senza la necessità di connettere ulteriori periferiche. La connessione avviene sia tramite porta HDMI che USB Type-C, il che permette anche di connettere due dispositivi contemporaneamente.

Parlando invece del pannello, Labists utilizza un Full HD (1920×1080) con tecnologia IPS, in grado di offrire una fedele riproduzione cromatica. La risoluzione si adatta perfettamente alla diagonale contenuta del display, garantendo un ottimo livello di dettaglio. Si tratta quindi di un grande alleato soprattutto per i professionisti che desiderano estendere il proprio spazio di lavoro, contenendo però il più possibile l’ingombro di un secondo monitor. Tuttavia si adatta perfettamente, come premesso, anche all’intrattenimento. Nulla vieta infatti di collegare il monitor ad una console da gioco come PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series, in modo da poterla utilizzare in viaggio tanto per una sessione di gaming, che per la visione di un film o una serie TV, magari sulle piattaforme di streaming. Si tratta di un dispositivo che si adatta un po’ a tutte le esigenze, ad un costo in questo caso decisamente contenuto.

Laddove Amazon propone già uno sconto del 15% sul prezzo di listino, grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto potremo usufruire di ulteriori 25 euro di sconto. In questo modo potremo acquistare il monitor portatile a soli 127,73 euro con un risparmio complessivo di oltre 50 euro.

