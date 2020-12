Chi è alla ricerca di un Mini PC entry level può passare oltre: il modello qui segnalato è degno dell’etichetta “top di gamma” della categoria. Beelink GTR dispone di specifiche tali da poterlo mettere a confronto con un sistema desktop tradizionale, adatto a gestire anche le operazioni più gravose nell’ambito della produttività, dell’intrattenimento multimediale e del gaming. Oggi è proposto con un coupon sconto di 60 euro su Amazon.

Beelink GTR, il Mini PC oggi in sconto su Amazon

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore quad core AMD Ryzen 5 3550H, GPU Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, unitì SSD da 512 GB e disco fisso da 1 TB per lo storage, moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività, possibilità di connettere fino a quattro monitor in contemporanea sfruttando due porte HDMI, una DisplayPort e una Type-C con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, sei porte USB 3.0 e jack audio da 3,5 mm.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Come scritto in apertura, Beelink GTR non è un Mini PC come un altro. Al prezzo di 759 euro invece di 819 euro come da listino è una buona occasione per chi cerca una soluzione desktop completa racchiusa in un form factor estremamente compatto. La consegna è immediata.

