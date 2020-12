Mini PC Intel a doppio monitor a meno di 200 euro

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, compatto e dal prezzo contenuto, l’offerta a tempo di Amazon che vi riportiamo in questo articolo fa al caso vostro. Il portale di Jeff Bezos infatti propone con un interessante sconto il BMAX B2 Mini PC, un computer dalle ottime prestazioni e grande espandibilità.

BMAX B2 Mini PC: caratteristiche tecniche

Partendo però dal processore, il B2 ospita un Intel Celeron N3450 dotato di 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,2GHz. Questo è supportato da ben 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Parlando dell’espandibilità, nel caso in cui l’archiviazione risultasse insufficiente, è possibile aggiungere un secondo SSD M.2 2280, oltre ad un HDD da 2,5 pollici. È possibile anche sostituire l’SSD in dotazione con uno più capiente.

Dal punto di vista della connettività non manca nulla. Le porte USB sono 4 di cui due USB 3.0. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN e due uscite HDMI. Queste ultime permettono di connettere contemporaneamente due monitor con risoluzione fino al 4K a 60fps. Presente naturalmente anche la connessione senza fili che offre sia Wi-Fi dual band che Bluetooth 4.2. Grazie all’attacco VESA infine è possibile fissare il PC direttamente al monitor eliminando completamente l’ingombro dalla scrivania. Una soluzione ideale sia per la casa che per l’ufficio, per chi necessita di una macchina in grado di gestire agevolmente le attività quotidiane in poco spazio.

Grazie all’offerta a tempo di oggi, è possibile acquistare su Amazon il BMAX B2 a soli 169,99 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.